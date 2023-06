Atletičari doputovali na Ekipno prvenstvo Evrope

Podgorica, (MINA) – Atletska reprezentacija Crne Gore doputovala je danas na Ekipno prvenstve Evrope – treća grupa, koje će od utorka biti održano u poljskom Silesiju, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Rivali crnogorskim takmičarima u trećoj grupi biće atletičari iz Bosne i Hercegovine, Malte, Gruzije, Jermenije, Andore, Sjeverne Makedonije, San Marina, Albanije, Atletske asocijacije malih zemalja Evrope, Azerbaijana, Kosova, Austrije, Irske i Izraela.

Takmičenje će biti održano u 20 disciplina, u ženskoj i muškoj konkurenciji.

To je ujedno jedino reprezentativno takmičenje u atletici gdje se sabiraju rezultati svih atletičara u svim disciplinama u obje konkurencije.

Najveći uspjeh crnogorskih atletičara do sada na ekipnim takmičenjima je peto mjesto na Malti, prije pet i Sjevernoj Makedoniji prije tri godine.

Crnu Goru će u muškoj konkurenciji predstavljati Ognjen Marsenić (100, 200 i 4×100), Darko Pešić (110, motka, dalj, 4×100 i 4×400), Dragan Pešić (400, 400 pr, vis, 4×100 i 4×400), Danijel Furtula (disk, kladivo), Tomaš Đurović (kugla), Amir Papazi (koplje), Željko Dabović (5000), Miljan Kukuličić (3000 stipl), Nemanja Đurišić (800, 1500), Matija Vojvodić (troskok, 4×100) i Miloš Popović (motka).

Rezerve su Risto Drobnjak, Ivan Kukuličić i Nemanja Džaković.

U ženskoj konkurenciji takmičiće se Marija Vuković (vis), Kristina Rakočevíć (disk, kugla), Marija Bogavac (koplje), Ana Bošković (kladivo), Slađana Pejović (5000, 800, 1500), Vesna Pavlićević (3000 stipl), Ljiljana Matović (dalj, troskok, 4×100), Anđela Drobnjak (100, 4 x 100), Mia Milašinović (400 prepone, 200, 4 x100, 4×400), Anabela Mujovi (400, 4×100, 4×400) i Maša Bubanja (100 prepone).

Rezerve su Irena Bošković, Vesna Kljajević i Mare Jablan.

Predvodi ih selektor Osman Erović i treneri Drago Musić, Marko Ristić, Budimir Jestrović, Dragoje Rajković, Ivan Popović, Branislav Maslovarić i Sanja Đurnić.

Vođa puta je potpredsjednik Atletskog saveza, Igor Pešić, tim lider je generalni sekretar Milan Madžgalj i kordinator za sportski sektor Gojko Banjević.

Reprezentativce je na podgoričkom aerodromu ispratio predsjednik Atletskog saveza Milorad Vuletić i poželio im puno uspjeha na predstojećem takmičenju.

Takmičare je pozdravila i direktorica Komisije za antidoping Olivera Prodanović i upoznala ih sa procedurom oko eventualne doping kontrole.

