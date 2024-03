Atlanta nakon produžetka bolja od Bostona

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Atlante pobijedili su Boston, nakon produžetka, 123:122 i zabilježili četvrtu uzastopnu pobjedu u NBA ligi.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 112:112.

Junak trijumfa bio je Dežonte Mari sa 44 poena.

Istakao se i Bogdan Bogdanović sa 24 koša.

U ekipi Bostona, koja je već obezbijedila plasman u plej-of, najbolji je bio Džejson Tejtum sa 31 poenom.

Slavio je i Nju Orleans, koji je bio bolji od Milvokija 107:100.

