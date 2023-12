Atingre produžila ugovor, Bulatović ponovo u Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Armel Atingre i naredne sezone biće na golu Budućnost Bemaksa, a plavi dres ponovo će obući desno krilo Nina Bulatović, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Atingre je u Budućnosti od avgusta 2020. godine.

Francuskinja, rođena u Obali Slonovače, u protekle tri i po sezone imala je sjajna izdanja u EHF Ligi šampiona i spada u red najboljih golmanki u Evropi.

Bulatović se vraća u podgorićki klub, nakon što je prije početka sezone potpisala za rumunsku Glorija Bistricu.

Prethodno su angažovana tri pojačanja – u Budućnost se vraćaju crnogorske reprezentativke Jelena Despotović i Đurđina Jauković, a iz Rostov Dona stiže Ruskinja Valerija Kirdjaševa.

U timu za narednu sezonu će biti još nekoliko crnogorskih reprezentativki – Ivona Pavićević, Ivana Godeč, Anastasija Marsenić i Nađa Kadović.

“Time dvostruki šampion Evrope potvrđuje da želi da bude temelj nacionalnog tima, osvajača bronzane medalje sa posljednjeg EHF Euro 2022 i sedmog mjesta na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

