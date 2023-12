ASCG: Marija Vuković i Danijel Furtula najbolji

Podgorica, (MINA) – Član Atletskog kluba Podgorica, Danijel Furtula i Marija Vuković iz cetinjskog Lovćena najbolji su atletičari Crne Gore u 2023. godini, u tradicionalnom izboru Atletskog saveza.

Furtula je u godini na izmaku bio učesnik Ekipnog prvenstva Evrope za seniore, osvojio je zlatnu medalju na Igrama Malih zemalja Evrope i šesto mjesto na Zimskom Evropskom kupu Bacača.

Ima i peto mjesto na prvenstvu Balkana za seniore. Njegov najvredniji rezultat po IAAF tablicama iznosi 1112 bodova (bacanje diska – 62,79m).

“Priznanje za najboljieg atletičara, iako sam ga više puta dobijao, prija isto kao prvi put. Priznanje je nagrada za sav uloženi trud i rad. Konkretno za ovu godinu, rezultatima mogu biti zadovoljan, posebno ako se ima u vidu da su me sitne povrede omele da oni budu još bolji”, rekao je Furtula.

On je naglasio da će naredna godina biti još bolja i da će ispuniti normu za Olimpijske igre u Parizu i Evropsko prvenstvo u Rimu.

“Vjerujem da mogu do olimpijske norme. Vjerujem da, ukoliko ne budem mogao na osnovu norme, nastup izborim na osnovu pet najboljih rezultata”, rekao je Furtula.

Vuković je učesnica Ekipnog prvenstva Evrope za seniore u skoku u vis, osvojila je 14. mjesto na Prvenstvu svijeta za seniore i deseto na prvenstvu Evrope za seniore u dvorani.

Osvojila je druga mjesta na dvoranskim mitinzima Kircbergu i Trinecu, a treće u Banjskoj Bistrici.

Njen najvredniji rezultat po IAAF tablicama iznosi 1170 boda (skok u vis dvorana – 195).

Vuković zbog obaveza na pripremama nije prisustvovala svečanosti.

Za najboljeg juniora proglašeni su Ognjen Marsenić (2004) iz pljevaljskog Rudara i Vesna Kljajević (2005) iz mojkovačke Tare, dok su za najbolje mlađe juniore nagrade dobili Matija Vojvodić (2006) iz Mornara i Anabela Mujovi članica barskog kluba Sanja.

U konkurenciji pionira najbolji su Radovan Sošić iz mojkovačke Tare, članica Sanje, Anđela Đuranović i Elzana Guberinić (Orion), dok su najbolji veterani Tanasije Kujundžić (1960) iz AK Podgorica i Svetlana Useinović (1957) iz Mornara.

Specijalna priznanja za ostvarene rezultate u 2023. godini dobili su Tomaš Đurović i Risto Drobnjak.

Posebnim priznanjima nagrađeni su Darko Pešić, Kristina Rakočević, Slađana Pejović, Anđela Drobnjak, Amir Papazi i Dragan Pešić.

Priznanja za ostvarene rezultate u 2023.godini dobili su Mia Milašinović, Ljiljana Matović, Ivan Kukuličić, Vesna Pavlićević, Rada Miladinović, Nemanja Džaković, Maša Bubanja, Miljan Kukuličić, Željko Dabović i Marija Bogavac.

Na prigodnoj svečanosti uručene su i Zlatne plakete generalnom sponzoru Elektroprivedi Crne Gore, Ministartvu sporta i mladih i Crnogorskom olimpijskom komitetu.

