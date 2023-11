Andrej Žakelj novi šef stručnog štaba Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Andrej Žakelj novi je trener košarkaša Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je na vanrednoj sjednici Upravnog odbora odlučeno da mjesto glavnog trenera plavo-bijelih preuzme Andrej Žakelj.

Slovenački stručnjak je karijeru počeo u Lastovki, potom vodio poljski Start Lublin, a onda se vratio u Sloveniju i bio na klupama Podčetrteka i Šentjura.

Bio je pomoćnik Jurice Golemca u Primorskoj od kojeg je preuzeo brigu o ekipi i osvojio slovenački Kup 2020. godine!

Nakon Primorske, preuzima SC Derby i već u debitantskoj sezoni u ABA ligi pravi sjajan rezultat.

Prethodne sezone su popularni “Studenti” stigli do plej-ofa ABA lige gdje su tijesno izgubili od Partizana 2:1.

Na Superkupu ABA lige koji je održan u SC “Morača”, Žakeljeva ekipa je napravila nevjerovatno iznenađenje i savladala FMP, Budućnost Voli i Partizan i na kraju zasluženo podigla pehar.

“Nadamo se da će Andrej vratiti ekipu na pobjednički kolosjek i na mjesto gdje ovaj Klub pripada, a to je u samom vrhu ABA lige i Eurokupa”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS