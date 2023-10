Akademac na turniru u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Akademac nastupiće sjutra na međunarodnom turniru u formama – Croatia Open Poomsae 2023 u Zagrebu, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Tradicionalni turnir, koji će biti održan deveti put, okupiće 288 formaša i formašica iz cijelog svijeta.

“Turnir je G1 nivoa, odnosno bodovni je za rang listu Svjetske tekvondo federacije. Na turniru će učestvovati dvije najbolje formašice Akademca, kadetkinja Petra Ratković i seniorka Milena Šćepanović”, rekao je saopšteno je iz podgoričkog kluba.

