Aćimić najbrži na treningu međunarodne trke u Podima

Podgorica, (MINA) – Podgorički veteran Tihomir Aćimić bio je najbrži učesnik dvije trening vožnje uoči starta nedjeljne Međunarodne brdske auto trke Podi Meridijan 2024.

Aćimić je na stazi Podi – Kameno, dugoj 4020 metara, nadvisio sve rivale i postigao najbolje vrijeme – dva minuta, tri sekunde i 21,3 stotinke.

Bio je brži od Mađara Lasla Saza za više od dvije sekunde.

Članovi Auto moto kluba Kotor, braća Vasilije i Milan Jakšić, zauzeli su treće i četvrto mjesto, dok je peto vrijeme na treningu postigao njihov klupski drug Dušan Tujković.

Aćimić je kazao da je prvi put vozio na toj stazi i da je zadovoljan rezultatom u jakoj konkurenciji.

“Moj prototip opet je, kao i u Pljevljima, iako slabijih performansi bio brži od formule mađarskog sportskog vozača. Nadam se da ću i na trci u nedjelju biti na visokom nivou. Samo da nas posluži lijepo vrijeme, odnosno da ne bude kiše“, rekao je Aćimić.

Organizatori, pretposljednje, šeste trka u kalendaru ove sezone na brdskim stazama, su AMSK Podi i Auto i karting savez Crne Gore, a pokrovitelj Opstina Herceg Novi.

Svečano otvaranje je sjutra u 12 sati i 30 minuta, a start prve vožnje je 45 minuta kasnije.

Ttku ce otvoriti novi predsjednik AKSCG Dragan Milić.

Orgaizatori su za najbrže učesnike predvidjeli novčane nagrade.

Na zvaničnim treninzima startovala su 43 sportska vozača, a među njima i tri dame.

Šampionat Crne Gore biće završen narednog vikenda trkom u Dubrovniku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS