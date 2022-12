ABA – Crnogorski derbi u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata i Budućnost Volija odigraće sjutra u Baru utakmicu 11. kola Admiralbet ABA lige.

Biće to njihov 15. međusobni duel u regionalnom takmičenju, od kojih je podgorički tim dobio 11.

Slavio je u posljednja četiri međusobna duela u ABA ligi.

Budućnost je ove sezone ostvarila šest pobjeda i ima dva više od barskog tima.

Duel u dvorani Topolica počeće u 19 sati.

