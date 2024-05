ABA: Budućnost oštećećena u duelu sa Partizanom

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli je oštećena u duelu sa Partizanom, saopštila je Sudijska komisija Admiralbet ABA lige.

Navodi se da je na šest minuta i 47 sekundi do kraja treće četvrtine košarkaš Partizana Kevin Panter u pokušaju šuta za tri poena ispružio desnu nogu ukoso i inicirao kontakt sa defanzivnim igračem Budućnost Volija Jogijem Ferelom.

“Sudije su svirale faul na šutu, što je bila pogrešna odluka. Sudije su morale da sviraju tehničku grešku Panteru”, saopšteno je iz ABA lige.

U trenutku kada se dogodio sporni trenutak rezultat je bio 60:55 za Budućnost, a Ferel najbolji igrač na terenu.

Sudijska komisija ABA lige dodaje i da je ranija nesportska greška Ferela bila ispravna odluka, a desila se nakon što ga je u šutu za tri poena faulirao Aleksa Avramović.

“Na sedam minuta i devet sekundi do kraja druge četvrtine, nakon što je lopta napustila ruke Ferela u pokušaju za tri poena i prije nego što je sa obje noge dotakao parket, postojao je kontakt tijelom koji je inicirao defanzivni igrač Aleksa Avramović. Sudije su svirale faul nad Ferelom i donijele dobru odluku”, kažu iz ABA lige.

Navodi se da je Ferel, kada je doskočio na parket, udario Avramovića u glavu desnom rukom.

“Sudije su iskoristile mogućnost da pregledaju situaciju i poslije toga odlučile da sviraju nesportsku grešku Ferelu i još jednom donijele ispravnu odluku”, zaključuju iz regionalnog takmičenja.

