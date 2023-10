Crnogorski bokseri bez finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Tomislav Đinović, Stefan Savković i Petar Marčić nijesu uspjeli da se plasiraju u finale EUBC Evropskog kupa u Budvi.

Plasmanom u polufinale obezbijedili su bronzane medalje.

Najbliži finalu bio je Savković u kategoriji do 71 kilogram, koga je loša procjena ringovnog sudije koštala borbe za zlato.

Sudija je, zbog pucanja arkade španskog boksera Serhia Martinesa, u finišu prve runde prekinuo borbu i procijenio da je do povrede došlo nakon kontakta glavom, a ne od dva dva precizna udarca Savkovića.

Bodovanjem pobjeda je dodijeljena Martinesu.

Savković je nastup u polufinalu izborio nakon pobjeda protiv Slovenca Edina Sejdinova i Ladislava Horvata iz Slovačke.

Đinović je u polufinalnom meču kategorije do 60 kilograma poražen od Radoslava Rosenova iz Bugarske.

U četvrtfinalnom meču eliminisao je Viktora Vacula iz Moldavije.

Snažan otpor pružio je kapiten Marčić, koji je u polufinalnoj borbi kategorije do 80 kilograma poslije velike borbe poražen od Vladimira Mironlikova iz Srbije.

Do polufinalne borbe došao je pobjedama protiv Petra Leskura iz Hrvatske i Mađara Pala Kovača.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS