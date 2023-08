Crnogorskim košarkašicama 12. mjesto

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore kao dvanaestoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Litvaniji.

Crnogorske košarkašice poražene su danas u Viljnusu, u meču za 11. mjesto, od Poljske 86:63.

Izabranice selektora Vladana Radovića odlično su počele meč i prvu četvrtinu dobile su 21:15.

Lošiji nastavak omogućio je rivalu da napravi preokret i na polovini meča stekne dvocifrenu prednost (40:30), koju je do kraja treće četvrtine uvećao na 27 poena (67:40).

Poljsku su do pobjede i 11. mjesta vodile Nikola Batura sa 22 i Marta Maslovska sa 14 poena.

U crnogorskoj selekciji, u kojoj ni danas nije bilo Marije Leković, najbolja je bila Nikolina Ilić sa 25, Marija Baošić ubacila je 13, a Atina radević deset koševa.

Izabranice selektora Vladana Radovića ranije su obezbiejdile opstanak u A diviziji.

