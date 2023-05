SC Derbi iznenadio Partizan u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Beogradu ekipu Partizana 84:83 i poveli 1:0, u četvrtfinalu plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Podgorički klub do velikog trijumfa, prvog u međusobnim duelima, vodio je Zvonimir Ivišić sa 22, dok je Flečer Megi ubacio 16 poena.

Dvocifreni su bili i Andrija Slavković i Mateo Drežnjak sa po 11 koševa.

U ekipi Partizana najbolji je bio Zek Ledej sa 20 koševa.

Naredna utakmica na programu je u četvrtak u Podgorici.

U četvrtfinalu igra se na dvije pobjede.

Pobjednik duela između Derbija i Partizana u polufinalu igraće protiv Cedevita Olimpije, koja je u četvrtfinalu bila bolja od FMP-a.

U drugom polufinalu Crvena Zvezda pobijela je u nedjelju u prvoj utakmici Budućnost Voli 93:55 i povela sa 1:0 u seriji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS