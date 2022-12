Paramont na turniru u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice učestvovaće sjutra u Beogradu na drugom ovosezonskom turniru NLB WHEEL lige u košarci u kolicima, saopšteno je iz Paraolimpijskog komieteta.

Regionalna liga u 15. sezoni okuplila je pet ekipa iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Za regionalni trofej bore se Zadar, Zagreb, Ljubljana, beogradska Crvena zvezda i Paramont.

Rivali Paramonta na beogradskom turniru biće Singidunum Crvena zvezda i Zagreb.

Podgorički tim voljom žrijeba bio je slobodan na prvom turniru NLB WHEEL lige.

U Balkanskoj ligi, drugom regionalnom takmičenju u kojoj nastupa, prvi dio regionalnog nakon dva turnira i četiri odigrana kola ima maksimalan učinak.

