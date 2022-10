Marić objavio spisak za turnir u Izraelu

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je spisak igračica koje konkurišu za nastup na turniru preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Marić se odlučio za 20 igračica.

Na spisku su:

golmani – Jovana Žugić (Ekonomist) i Anja Jovanović (Mladost 2015);

odbrana – Slavica Krstevska, Vlada Milović (Budućnost), Dunja Bojanić, Vladana Boričić, Lana Đurović (Mladost 2015), Anastasija Zarubica, Tijana Janković (Ekonomist) i Sofija Beatović (Obilić);

vezni red – Jelena Nikčević (Ekonomist), Tatjana Osmajić (Breznica), Katarina Čađenović (Budućnost), Larisa Đurković i Mia Vukčević (Mladost 2015);

napad – Lejla Bambur (Breznica), Maša Tomašević (Budućnost), Amra Mehović (Cveteks), Tamara Milović (Ekonomist) i Nađa Doknić (Ekonomist).

Crnogorska selekcija igraće u grupi B5, sa domaćinom turnira Izraelom i Velsom.

U prvom kolu, 27. oktobra Crna Gora će se sastati sa Izraelom, dok je tri dana kasnije na programu je duel sa Velsom.

Plasman u elitnu rundu izboriće prvoplasirana selekcijae, kao i najbolja drugoplasirana iz neke od šest grupa.

Selektor Marić kazao je da je najvažnije da crnogorske fudbalerke pruže svoj maksimum.

“Nadam se da ćemo nadograditi igru iz prijateljskih utakmica sa Kosovom, u kojima smo, uprkos porazima, prikazali dosta dobrih stvari. U tim mečevima vidjelo se da imamo prostora i mogućnosti za napedak”, kazao je selektor Marić.

