Ubjedljiv trijumf Budućnost Volija u Vroclavu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Vroclavu protiv poljskog Šljonska 98:58, u utakmici drugog kola B grupe Eurokupa.

To je prvi trijumf podgoričkog tima ove sezone, nakon što je na startu nove sezone pred svojim navijačima poražen od Hamburga 73:66.

Budućnost je u Vroclavu dominirala od početka meča, dozvolivši rivalu da samo jednom izjednači (2:2).

Trojkom Marka Jagodić-Kuridže i pogocima Alfe Kabe i Tre Bel-Hejnsa povela je 9:2, a u osmom minutu razlika je bila dvocifrena (24:13).

Na polovini meča razlika je iznosila 18 (50:32), koju je u 26. minutu povisila na 23 (63:40) i praktično već tada riješila pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kameron Rejnolds sa 21, Kaba je dodao 17, a Igor Drobnjak 13 poena.

U poljskoj ekipi bolji od ostalih bio je Džeremaja Martin sa 17 koševa.

