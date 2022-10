Poraz Budućnost Volija u Beogradu od Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 69:65 (20:19, 23:16, 12:16 i 14:14), u utakmici drugog kola Admiralbet ABA lige.

To je prvi poraz podgoričkog tima ove sezone, nakon što je na startu slavio pred svojim navijačima protiv Splita.

Budućnost je pružila snažan otpor rivalu, početkom posljednje četvrtine, nakon serije od 11:0, imala je i vođstvo 57:55.

U samom finišu uspjela je i da zaprijeti, ali su je greške u odlučujućim trenucima udaljile od iznenađenja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je u dva navrata i dviocifrenu prednost, bio je Bendžamin Bentilsa 16, dok su po poen manje ubacili Luka Mitrović i Filip Petrušev.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Igor Drobnjak sa 19 koševa.

Pobjede su juče ostvarili košarkaši Mornar Barskog zlata i SC Derbija. Mornar je u Baru savladao Zadar 100:91, dok je SC Derbi bio bolji od Cibone 97:84.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS