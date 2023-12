11 miliona za sport u 2024. godini

Podgorica, (MINA) – Vlada i Ministarstvo sporta i mladih za finansiranje sporta u 2024. godine izdvojiće 11,7 miliona EUR, predviđeno je predlogom zakonom o budžetu Crne Gore.

To je više od četiri miliona više nego ove godine.

Najveći dio novca će konkursom biti dodijeljeno savezima, sportskim organizacijama i klubovima – sedam miliona.

Za naknade vrhunskim sportistima planirano je 2,4 miliona, a u kapitalnom budžetu su predviđene rekonstrukciju bazena Instituta Dr Simo Milošević, dvorana u Plužinama, sale Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, OŠ “Bajo Jojić” u Andrijevici, tri srednje stručne škole u Podgorici, u OŠ “Ivo Vizin” na Prčanju.

U planu su i troškovi za sportsko-rekreativne komplekse u Baru i Tuzima, a najveći procenat od predviđenog projekta trebalo bi da bude potrošen za sportsku zonu u Kolašinu – 550 hiljada od projektovanih 3,1 milion.

Planirani su i troškovi za počinjanje projekata olimpijskog bazena u Baru, izgradnje Olimpijske kuće u Podgorici i 200 hiljada od ukupno milion za balon salu u Zeti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS