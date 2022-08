𝐋𝐚𝐥𝐨š𝐞𝐯𝐢ć: Vuković ponos Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Marija Vuković je ponos Crne Gore, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je uputio čestitke crnogorskoj atletičarki osvajanje srebrne medalje u skoku u vis na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

“Još jedna u nizu Marijinih pobjeda za našu Crnu Goru, sada istorijska, na ponos svih nas! Tvoje srebro sija kao zlato! Večeras smo svi bili uz tebe. Hvala ti na dostojanstvenom predstavljanju!”, piše u čestitci Laloševića.

