U Tivtu trenutno 33 odsto više gostiju u odnosu na prošlu godinu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu trenutno boravi 3,96 hiljada gostiju, što je oko 33 odsto više u odnosu na prošlu godinu, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Tivta.

Portparolka TO Tivat, Tamara Krstović, rekla je da bi, prema projekcijama i planovima Turističke organizacije, destinacija ove godine trebalo da ostvari prihod na nivou od 85 odsto u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

Ona je agenciji CGNews kazala da su turistički poslenici zadovoljni predsezonom koja je, kada je broj posjeta u pitanju, na nivou one iz 2019. godine.

„Trenutno u Tivtu, u hotelskom i privatnom smještaju, boravi 3,96 hiljada prijavljenih gostiju što je oko 33 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je o struktruri gostiju riječ na prvom mjestu su gosti iz Srbije odnosno regiona, a zatim slijede gosti iz Velike Britanije i Njemačke“, navela je Krstović.

Ona je kazala da su, prema njihovim informacijama, hotelijeri zadovoljni kako se realizuje sezona ove godine dodajući da već imaju jako dobar buking.

Krstović je podsjetila da će ove godine izostati gosti sa dva velika tržišta, Rusije i Ukrajine, ali je zato rađena dobra kampanja i promocija u regionu ali i ostalim tržištima kako bi privukli što veći broj gostiju.

„Osim digitalnog markentinga i promocija odradili smo i veliki broj direktnih promocija i ugostili brojne grupe novinara. Odradili smo sajamske nastupe u Pragu, Beogradu, Zagrebu, Banjaluci i regionalnu kampanju Road show dok je u Beogradu predstavljen i kalendar dešavanja za ovo ljeto“, podsjetila je Krstović.

Ona je kazala da je ove godine u Tivtu pripremljen jako bogat kalendar dešavanja koji je Turistička organizacija uradila u saradnji sa Porto Montenegrom, Lušticom i Centrom za kulturu.

„Očekuje nas 20. juna drugi koncert i nastup Marka Luisa, pripremamo nekoliko ribljih večeri, izložbe suvenira, Lastovsku feštu, Bućarsku olimpijadu i naravno nezaobilaznu gastro manifestaciju Žućenica fest. Bogat program pripremaju i Porto Montenegro, Luštica bay i Centar za kulturu koji i ove godine realizuje pozorišni festival Purgatorije“, navela je Krstović.

Ona je dodala da ih očekuje još jedna promocija i to u Velikoj Britaniji gdje će predstaviti Solila kao birdwatching destinaciju.

