Ostvarili rast i premašili plan naplate prihoda

Podgorica, (MINA) – Uprava prihoda i carina (UPC) je od 1. januara do 30. aprila ostvarila rast bruto naplate prihoda od 18 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Iz UPC-a su kazali da je, u toku prva četiri mjeseca ove godine, bruto naplata prihoda iznosila 638.942.798 EUR , što je 20 odsto više u odnosu na plan prihoda za pomenuti period.

“Ostvaren je i rast bruto naplate prihoda u aprilu u odnosu na isti mjesec prošle godine, i to za 16 odsto”, kazali su iz UPC.

Oni su kazali da je u aprilu naplaćeno 172.185.522 EUR, što je za 19 odsto više u odnosu na plan prihoda za taj mjesec.

“Nastavićemo da, planskim, odgovornim i zakonitim pristupom i djelovanjem, ostvarujemo rast naplate budžetskih Prihoda”, zaključuje se u saopštenju UPC-a.

