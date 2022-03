Crna Gora da se uzdrži od mjera koje bi mogle ugroziti ciljeve EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), treba da se uzdrži od bilo kakvih mjera koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva Unije, uključujući i korištenje prerogativa za dodjelu državljanstva.

To je poručila portparolka Evropske komisije (EK) Ana Pisonero Hernandez naglašavajući da EK pomno prati situaciju na Zapadnom Balkanu “uključujući razvoje događaja koji se mogu shvatiti kao zaobilaženje mjera koje se primjenjuju u okviru vanjske i bezbjednosne politike EU”.

“Kao zemlja kandidat, Crna Gora treba da se uzdrži od bilo kakvih mjera koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva EU, uključujući i korištenje svojih prerogativa za dodjelu državljanstva”, istakla je Pisonero, prenosi portal RTCG.

Ona je dodala da je EK dosljedno savjetovala Crnu Goru da ukine svoju šemu državljanstva investitorima zbog rizika kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i infiltracija organizovanog kriminala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS