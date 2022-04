Zelenski: Zlo nas neće uništiti

Kijev, (MINA) – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se naciji na pravoslavni Vaskrs i rekao da zlo neće uništiti tu zemlju.

On je, kako prenosi Glas Amerike, kazao da se moli Bogu da djeci vrati sreću, a majkama, koje su izgubile sinove u ratu, pruži utjehu.

Zelenski se obratio putem videa koji je snimljen u katedrali Svete Sofije u Kijevu i poručio da će zemlja prebroditi “mrak u koji je uvukao rat”

“I dalje vjerujemo u pobjedu Ukrajine i uvjereni smo da nas neće uništiti zlo. Prebrodićemo mračna vremena i na današnji dan, ja kao i mnogi drugi, ne nosim svijetlu odjeću, ali se borim za prosvjetljujuću ideju”, kazao je Zelenski.

Pravoslavni Vaskrs u Ukrajini poklopio se sa tačno dva mjeseca od početka ruske invazije.

Guverner Luganska Serhi Gajdaj rekao je da je u tom regionu do sada uništeno sedam crkava.

Vaskršnje liturgije u Ukrajini obično su punile crkve, ali je ove godine apelovano da se ljudi ne okupljaju zbog opasnosti od raketnog napada.

