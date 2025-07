Tramp: Razočaran sam, ali nijesam završio s Putinom

Vašington, (MINA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp kazao je da je razočaran, ali da nije završio sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

“Razočaran sam, ali nijesam završio s njim”, rekao je Tramp u telefonskom razgovoru za BBC kada su ga pitali da li je završio s Putinom.

Na pitanje da li vjeruje Putinu, on je odgovorio da ne vjeruje gotovo nikome, prenosi Anadolija.

Intervju je uslijedio nakon što je Tramp u ponedjeljak predstavio oštriji pristup prema Rusiji zbog njenog rata u Ukrajini, obećavajući novu isporuku raketa i naprednog naoružanja Kijevu i dajući Moskvi rok od 50 dana da pristane na prekid vatre, ili se suoči s “vrlo ozbiljnim” sekundarnim carinskim tarifama.

Tramp je naveo da je četiri puta mislio da je sporazum s Rusijom na vidiku.

On je rekao da SAD rade na okončanju tekućeg rata u Ukrajini.

„Imaćemo odličan razgovor. Reći ću – to je dobro, mislim da smo blizu završetka, a onda će on srušiti zgradu u Kijevu“, kazao je Tramp.

Na pitanje da li i dalje misli da je NATO „zastario“, on je odgovorio odrično.

“Mislim da NATO sada postaje suprotnost tome, jer savez plaća vlastite račune“, naveo je Tramp.

On je rekao da i dalje vjeruje u kolektivnu odbranu, jer ona omogućava manjim nacijama da se zaštite od moćnijih protivnika.

