Čamac potonuo u Indoneziji, nestalo 11 osoba

Džakarta, (MINA) – Indonežanski spasioci tragaju za 11 osoba, uključujući troje djece, koje su nestale nakon što se čamac prevrnuo tokom oluje u blizini indonežanskog ostrva Mentavai.

Sedam osoba, uključujući dva člana posade, spašeno je i u stabilnom su stanju, rekao je Lahmudin, šef lokalne Agencije za upravljanje katastrofama, prenosi ABC News.

Čamac se prevrnuo u moreuzu Sipora nakon što je krenuo iz grada Sikakap, koji se nalazi u provinciji Zapadna Sumatra.

Čamac je prevozio 16 putnika, uglavnom lokalne zvaničnike, i dva člana posade.

Među 11 nestalih nalazi se troje dece i jedan lokalni poslanik.

„Vlasti još istražuju uzrok nesreće, ali preživjeli su rekli da je čamac pogodio veliki talas tokom iznenadne oluje“, naveo je Lahmudin.

