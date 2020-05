Vučić: Veća okupljanja neodgovoran čin

Beograd, (MINA) – Veća okupljanja građana, u bilo čijoj organizaciji, neodgovorna su, sve dok epidemiolozi ne procijene drugačije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako prenosi Tanjug, Vučić je kazao da postoje veoma precizna istraživanja javnog mnjenja i da nema potrebe da neko pokazuje svoju nadmoć time što će okupiti deset ili dvadeset puta više ljudi.

Na pitanje novinara, nakon obilska novootvorenog površinskog otkopa Radljevo-Sjever u okviru rudarskog basena “Kolubara”, ko će snositi odgovornost nakon skupa ispred Skupštine Srbije, ukoliko se promijeni epidemiološka situacija, Vučić je rekao da je interesantno da se neki mediji i dio javnosti nijesu zanimali za epidemiju kada su “neki” okupljali ljude na Vračaru tokom policijskog časa.

On je dodao da ne dijeli građane po stranačkoj pripadnosti i da ima odgovornost za sve, čak i mnogo veću za one koji ga podržavaju na bilo koji način nego za one koji su protiv njega.

Vučić je pozvao građane da slušaju ljekare i epidemiologe i dodao da se nada da će uskoro moći da bude većih okupljanja, što svakako zavisi od njihove procjene.

On je rekao da su izbori za više od mjesec i da ima dovoljno vremena da se građanima pokaže ko može da vodi državu najbolje.

