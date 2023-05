Više od 50 povrijeđenih u sukobima u Zvečanu

Zvečani, (MINA) – Više od 53 osobe povrijeđene su tokom današnjih sukoba u Zvečanu, na sjeveru Kosova, saopštio je direktor Kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Zlatan Elek.

U sukobu građana i pripadnika kosovske policije i mirovne misije KFOR korišćeni su suzavac i šok-bombe, dok su okupljeni uzvratili kamenicama, flašama i drugim predmetima, prenose mediji.

“Više od 53 osoba imaju različite vrste povreda od šok bombi, suzavca i udaraca, a troje je zadržano u bolnici”, rekao je Elek za N1.

On je kazao da jedna osoba ima prostrijelne rane i da je životno ugrožena.

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla je da su “ilegalne srpske strukture, pretvorene u kriminalne bande, napale kosovsku policiju, pripadnike KFOR-a i novinare”.

“Svi treba da osude ove neprihvatljive akte nasilja. Oni koji sprovode naređenja srpskog predsjednika Aleksandra Vučića kako bi destabilizovali sjever Kosova, moraju biti privedeni pravdi”, istakla je Osmani.

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Nemanja Starović rekao je da su dvojica Srba ranjena iz vatrenog oružja tokom sukoba u Zvečanu i da je kosovska policija koristila bojevu municiju.

Misija NATO na Kosovu saopštila je da su u sukobima sa grašanima u Zvečanu povrijeđeno 25 pripadnka KFOR-a.

Portparolka Sjevernoatlantskog saveza Oana Lungesku kazala je da NATO oštro osuđuje ničim izazvane napade na trupe KFOR-a na sjeveru Kosova, u kojima je jedan broj njih povrijeđen.

“Nasilje mora odmah prestati. Pozivamo sve strane da se uzdrže od akcija koje dodatno podstiču tenzije i da se uključe u dijalog”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu NATO-a.

Iz NATO-a su kazali da će KFOR preduzeti sve neophodne radnje za održavanje bezbjednog okruženja i nastaviti da djeluje nepristrasno, u skladu sa svojim mandatom prema Rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine.

Srbi iz Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka ponovo su se danas okupili da bi se suprotstavili novim gradonačelnicima, izabranim na lokalnim aprilskim izborima.

U Zvečanu su od jutros primjetno pojačano prisustvo snaga KFOR-a, u poslepodnevnim časovima je došlo do sukoba.

U Leposaviću i Zubinom Potoku nije bilo tenzija, a građani su se razišli i najavili novo okupljanje za sjutra.

