U terorističkom napadu u Ankari poginulo sedam osoba, ranjene 22

Ankara, (MINA) – U terorističkom napadu na objekat Turske vazduhoplovne i svemirske industrije (TUSAS) u Ankari poginulo je sadam osoba, uključujući dvoje napadača, dok su 22 povrijeđene, saopštio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Ali Jerlikaja.

On je danas novinarima rekao da su počinioci napada vjerovatno članovi zabranjene Radničke partije Kurdistana (PKK), prenosi Rojters.

Jerlikaja je kazao da su dvoje terorista, od kojih je jedna bila ženska osoba, eliminisani.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan, koji se nalazi u ruskom gradu Kazanju na godišnjem samitu grupe država BRIKS, osudio je teroristički napad.

Tužilac u Ankari pokrenuo je istragu o napadu, javljaju mediji.

Još niko nije preuzeo odgovornost za napad.

TUSAS je jedna od najvažnijih turskih kompanija u oblasti odbrane i vazduhoplovne industrije, a između ostalih projekata, proizvodi KAAN, prvi borbeni avion turske proizvodnje.

Dva glavna vlasnika su turske oružane snage i civilni ogranak turske vlade zadužen za poboljšanje obrambenih sposobnosti i upravljanje vojnom nabavkom.

