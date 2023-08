Srušio se mali avion kod Beograda, poginuo pilot

Beograd, (MINA) – U padu ultra lakog aviona kod Zemun Polja poginula je jedna osoba, saopšteno je iz Ministarstva unutršanjih poslova (MUP) Srbije.

Kako prenose beogradski mediji, avion se srušio nešto posle 12 sati, nakon što je poletio sa aerodroma “13. maj” kod Zemun Polja.

Vatrogasci su ugasili požar koji je tom prilikom nastao, a uviđaj je u toku, prenosi RTS.

Rukovodilac letjenja na sportskom aerodromu “13. maj” Boško Todorović rekao je da je vodio taj let i potvrdio da je izgubio kontakt sa pilotom.

On je kazao da se pretpostavlja da je uzrok pada aviona otkaz na komandama.

Nebojša Petrović iz Centra za istraživanje nesreća u vazdušnom saobraćaju rekao je za RTS da se radi o ultra lakoj letjelici kod koje, prilikom udara, dolazi do zapaljivanja i da ne ostane mnogo djelova sa kojima može da se utvrđuje šta je dovelo do pada.

Zbog toga će, kako je naveo, istražni postupak trajati onoliko koliko je potrebno da se dođe do relevantnih činjenica šta je bio uzrok nesreće.

Aerodrom “13 maj” nalazi se u Zemun Polju, deset kilometara zapadno od centra Beograda.

Na Aerodromu je centar za obuku pilota ultralakih vazduhoplova.

