SAD i Italija posvećene bezbjednosti i prosperitetu Zapadnog Balkana

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) i Italija potvrđuju zajedničku posvećenost bezbjednosti, stabilnosti i prosperitetu Zapadnog Balkana, poručeno je na sastanku predsjednika SAD Džozefa Bajdena i italijanske premijerke Đorđe Meloni.

Bajden i Meloni su, u razgovoru u Bijeloj kući, kazali da SAD i Italija potvrđuju svoju dugogodišnju podršku evroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana.

Iz Bijele kuće je saopšteno da su Bajden i Meloni odlučili da pojačaju koordinaciju, kako bi podstakli deeskalaciju i pomirenje u regionu Zapadnog Balkana.

U tom procesu, kako su istakli, ključnu ulogu imaju zemlje Kvinte.

“SAD pozdravljaju posvećenost italijanske vlade Zapadnom Balkanu, uključujući doprinos italijanskih oružanih snaga misijama Kfora, Euleksa i Eufor Alteja”, kaže se u saopštenju.

