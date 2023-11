Rijad domaćin EXPO 2030

Pariz, (MINA) – Saudijska Arabija biće domaćin svjetskog sajma EXPO 2030, odlučeno je danas na sjednici Međunarodnog biroa za izložbe u Parizu.

U prvom krugu glasanja, kandidaturu Saudijske Arabije je podržalo 119 država, Južne Koreje 29, a Italije 17 država.

Prilikom glasanja nije bilo uzdržanih džava članica.

Rijad EXPO biće odrđan od oktobra 2030. do marta 2031. na temu „Era promjena: Zajedno za sjutra“.

