U pucnjavi u školi u Sanskom Mostu troje ubijenih

Sarajevo, (MINA) – U pucnjavi u prostorijama Gimnazije u Sanskom Mostu, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, ubijene su tri osobe, a jedna je teško povrijeđena.

Napadač je pucao iz automatske puške na zaposlene u školi, a Radiju Slobodna Evropa iz policije Unsko-sanskog kantona potvrđeno je da je među ubijenima i direktor škole.

Iz policije su rekli da je napadač pokušao da izvrši samoubistvo, da je teško povrijeđen i prebačen u Univerzitetsko klinički centar Banja Luka.

Osumnjičeni za ubistva je zaposleni u Mješovitoj srednjoj školi u Sanskom Mostu.

