Privedena 21 osoba zbog incidenata na protestu u Beogradu

Beograd, (MINA) – Povodom incidenata na protestu „15. za 15“ u Beogradu privedeno je 19 osoba zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru, dok je po nalogu osnovnih javnih tužilaštava određeno zadržavanje do 48 sati za dvije osobe, saopštilo je Više javno tužilaštvo.

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kako prenosi N1, određeno je zadržavanje do 48 sati Ž.M. (50).

On su sumnjiči da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, tako što je oko deset sati i 40 minuta na raskrsnici ulica Trgovačka i Ilije Đuričića vozilom kojim je upravljao naletio na grupu studenata, kojom prilikom su tri osobe zadobile povrede.

Po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu, kako se dodaje, zadržavanje do 48 sati određeno je F.H. (31), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje službene isprave.

Navodi se da je 19 osoba privedeno zbog izvršenih prekršaja među kojima su i prijetnje bombama i pištoljem – koje osobe nijesu imale, gađanja studenata kamenicama, kao i loptom, nošenja noža, skalpela, štangli, baklji, petardi.

„Zatim zbog oštećenja traktora, nedoličnog ponašanja i vrijeđanja studenata u alkoholisanom stanju, kao i zbog tuče ispred zgrade Ustavnog suda, i vrijeđanja pripadnika policijske brigade uz gađanje istih limenkama i staklenim flašama sa veće udaljenosti“, dodaje se u saopštenju.

Više javno tužilaštvo, kako se navodi, naložilo je policiji da identifikuje osobe koja su sinoć nakon protesnog skupa na Trgu Nikole Pašića rukama i nogama udarale po tijelu osobu koja je tom prilikom zadobila tjelesne povrede.

„A u cilju procesuiranja istih zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu“, dodaje se u saopštenju.

