Krivična prijava zbog građenja objekta bez prijave i dokumentacije

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv kompanije „B-S B.“ iz Bara i odgovorne osobe D.S. (29), zbog sumnje da su izvršili krivična djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je time budžetu opštine Bar nanijeta šteta od više od 740 hiljada EUR.

Oni su kazali da je krivična prijava podnijeta u saradnji sa urbanističko građevinskim inspektorima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Baru.

Sumnja se da je D.S. izvršio krivično djelo tako što je postupajući u ime i za račun osumnjičenog pravnog lica “B-S B.”, u svojstvu izvršnog direktora kompanije, u februaru u Baru započeo gradnju stambeno-poslovnog objekta u dijelu grubih građevinskih radova na prizemlju objekta, bez prijave i dokumentacije.

Time je, kako su rekli iz policije, budžetu opštine Bar po osnovu neplaćene naknade za komunalno opremanje zemljišta pričinio štetu od najmanje 740 hiljada EUR.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala nastavljaju intenzivne koordinisane planske aktivnosti sa urbanističko građevinskim inspektorima na suzbijanju bespravne gradnje objekata u cijeloj državi, kojom se, pored devastiranja prostora, nanosi i velika materijalna šteta budžetu Crne Gore i njenim građanima“, ističe se u saopštenju.

