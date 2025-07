Pozvali državu da isplati obećanu pomoć

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Reprezentativni sindikati kompanije Luke Bar pozvali su državu da ispuni obećanje i pruži pomoć koja, kako tvrde, nije realizovana ni godinu nakon razorne vremenske nepogode koja je nanijela ogromnu štetu toj kompaniji.

“Pozivamo državu da konačno ispuni svoja data obećanja i pruži podršku koja nam s pravom pripada – u cilju očuvanja stabilnosti poslovanja i, što je još važnije, sigurnosti i budućnosti radnika Luke Bar i njihovih porodica”, navodi se u saopštenju.

Iz sindikata su podsjetili da se danas navršava godina od razorne vremenske nepogode koja je nanijela ogromnu štetu Luci Bar – srušena su sva tri pretovarna mosta, kao i utovarni toranj za žitarice kapaciteta 300 tona na sat. Teško su oštećeni i vitalni elementi sistema za pretovar: transportna traka za prenos žitarica od broda do silosa, kao i usipni koševi na liniji brod–vagon–kamion.

“Ovom prilikom želimo podsjetiti javnost i nadležne institucije da obećana pomoć države, ni nakon godinu, nije realizovana. Ministar pomorstva, Filip Radulović, odmah nakon nepogode je posjetio Luku, dao javno obećanje o podršci – i od tada se više nije oglasio. Sav teret sanacije, uključujući i nabavku nove mobilne dizalice, pao je isključivo na teret poslodavca i radnika”, navodi se u saopštenju.

Uprkos svim izazovima, prošlu godinu završili su, kako su rekli, s pozitivnim poslovnim rezultatom, a u ovu godinu ušli su radno i stabilno, zahvaljujući trudu zaposlenih i posvećenosti rukovodstva.

