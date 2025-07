Iranski predsjednik odobrio zakon o obustavi saradnje sa IAEA

Teheran, (MINA) – Iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisao je danas zakon o suspenziji saradnje te države sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), izvijestile su službene novinske agencije Press TV i Mehr.

Poluslužbena novinska agencija Tasnim takođe je objavila da je predsjednik potpisao zakon kojim se od vlade zahtijeva obustava veza s IAEA.

Iranski parlament prošle sedmice je usvojio zakon o obustavi saradnje s IAEA.

Kako prenosi Anadolija, taj potez dolazi nakon rastućih tenzija između Teherana i agencije za atomsku energiju Ujedinjenih nacija oko pristupa praćenju i transparentnosti nakon nedavnih vojnih sukoba s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Dvanaestodnevni sukob između Izraela i Irana izbio je 13. juna kada je Izrael pokrenuo vazdušne napade na iranske vojne i nuklearne lokacije.

Teheran je pokrenuo uzvratne napade raketama i bespilotnim letjelicama, a potom je SAD bombardovao tri iranska nuklearna postrojenja.

Sukob je zaustavljen primirjem koje je sponzorisao SAD, a koje je stupilo na snagu 24. juna.

