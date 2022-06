Pokrenuće proces ratifikacije članstva Švedske i Finske u NATO-u

Berlin, (MINA) – Njemačka će ove sedmice pokrenuti proces ratifikacije članstva Švedske i Finske u NATO-u i vrlo brzo će ga zaključiti, rekao je njemački kancelar Olaf Šolc.

On je kazao da je već sada spreman da uvjeri obje države u podršku sve do završetka procesa pristupanja, prenosi N1.

Upitan da li je to politička izjava ili postoje vojni planovi za takvu podršku, Šolc je odgovorio da je to jednostavno dio solidarnosti koju zemlje duguju jedna drugoj.

On je dodao da je ruski predsjednik Vladimir Putin djelovao “manje-više nezainteresovano” odlukom NATO-a da primi dvije zemlje i da misli da je to nešto što, uprkos nezgodnoj situaciji, neće pojačati tenzije između NATO-a i Rusije.

