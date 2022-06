Petkov: Bugarska nije izvozila oružje direktno u Ukrajinu

Sofija, (MINA) – Bugarska nije izvozila oružje direktno u Ukrajinu, rekao je premijer te države Kiril Petkov.

On je novinarima danas kazao da se Vlada striktno pridržava odgovarajuće rezolucije Narodne skupštine, prenosi bugarska novinska agencija (BTA).

“Mi smo izvozili nekim tradicionalnim partnerima, u zemlje Evropske unije, ali nije bilo direktnog transfera između Bugarske i Ukrajine”, naveo je Petkov.

On je, govoreći o očekivanoj promjeni vlade nakon izglasavanja nepovjerenja njegovom kabinetu 22. juna, rekao da će sastav kabineta za sada ostati nepromijenjen.

“Svi smo mi vrlo bliski tim i nastavićemo u istom formatu”, kazao je Petkov.

On je dodao da ne želi da govori o pojedinim ministrima dok ne dobiju podršku nezavisnih poslanika.

Petkov je napomenuo da su jasno izjavili da postoji nekoliko ljudi s kojima ne bi pregovarali.

To su, kako se navodi, Bojko Borisov, Peevski i Pokret za prava i slobodu, Kostadin Kostadinov i Slavi Trifonov.

“Koliko vidimo, Toško Jordanov ne može napraviti nijedan korak ili izjavu bez dozvole Trifonova”, kazao je Petkov.

On je rekao da, nažalost, ni sa njim ne mogu pregovarati, ali su spremni da razgovaraju sa svima ostalima.

