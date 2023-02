Najmanje 58 mrtvih u brodolomu kod italijanske obale

Rim, (MINA) – Najmanje 58 migranata poginulo je kada je njihov čamac potonuo nedaleko od italijanskog grada Krotonea, saopšeno je iz italijanske obalske straže i Ujedinjenih nacija (UN).

Procjenjuje se da je na brodu bilo više od 170 osoba, naveli su u zajedničkoj izjavi iz Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice i Međunarodne organizacije za migracije, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Preživjeli navode da ima još nestalih iz čamca koji je, kako se procjenjuje, krenuo iz Turske.

Preživjeli, takođe, tvrde da je bilo “djece i cijelih porodica”, većinom iz Avganistana, Pakistana i Somalije.

Italijanska obalska straža saopštila je da je najmanje 80 ljudi spašeno, od kojih su neki uspjeli da dođu do obale nakon brodoloma.

Prethodno je rečeno da je među žrtvama i beba od samo nekoliko mjeseci.

Do stradanja migranata došlo je nakon što je njihov preopterećeni čamac potonuo u olujnom moru kod italijanske južne regije Kalabrije, saopštile su spasilačke službe.

“U ovom trenutku, 80 ljudi je pronađeno živih, uključujući neke koji su uspjeli doći do obale nakon potonuća”, navela je ranije u saopštenju obalska straža.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazila je duboku tugu zbog brodoloma i obećala da će zaustaviti neregularnu migraciju morem kako bi spriječila nove tragedije.

U toku je akcija spašavanja u koju su uključeni helikopter i policijski avion, kao i plovila državnih vatrogasnih odreda, obalske straže i granične policije.

U potragu za preživjelima uključili su se i lokalni ribari.

