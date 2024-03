Najmanje 40 mrtvih u pucnjavi na koncertu kod Moskve

Moskva, (MINA) – Najmanje 40 ljudi je ubijeno u pucnjavi u koncertnoj dvorani blizu Moskve danas, javili su ruski državni mediji pozivajući se na Federalnu službu bezbjednosti.

Više od 100 ljudi je povrijeđeno kada je više napadača u maskirnim uniformama otvorilo vatru u dvorani Krokus siti u Krasnogorskom kod Moskve prije nastupa grupe Piknik.

Na snimku sa mjesta događaja vide se vatra i oblak crnog dima kako izlazi iz zgrade, koja se nalazi u luksuznoj četvrti na rubu Moskve, prenosi Ruski servis Radija Slobodna Evropa.

Državna agencija RIA Novosti javila je da su umiješana najmanje tri naoružana napadača i da su izgleda otvorili vatru iz automatskih pušaka.

Ruski mediji navode da je na lice mjesta poslato na desetine vozila hitne pomoći.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da će biti otkazani svi javni događaji planiranih ovog vikenda u ruskoj prijestonici.

