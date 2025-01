Milanović osvojio novi mandat

Zagreb, (MINA) – Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osvojio je drugi petogodišnji mandat pobijedivši u drugom krugu izbora kandidata Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i partnera Dragana Primorca.

Prema rezultatima Državnog izbornog poverenstva (DIP) na osnovu skoro 99 odsto obrađenih glasova, Milanović je osvojio 74,58 odsto podrške, a Primorac 25,42 odsto, prenosi HRT.

Milanović se u obraćanjaju javnosti zahvalio na podršci.

“Hrvatska, hvala ti! Hvala Bosni i Hercegovini, hvala svim Hrvatima u svijetu. Ova pobjeda mi je veliko priznanje, akt povjerenja ljudi prema meni”, rekao je Milanović.

Primorac je u govoru zahvalio svima koji su glasali i tako, kako je rekao, pokazali da im je stalo do domovine.

“Zahvaljujem HDZ-u, najsnažnijoj političkoj stranci u Hrvatskoj i predsjedniku (Andreju) Plenkoviću i cijelom vojdstvu na podršci koju se mi dali. Zahvaljujem svakom članu HDZ-a, bili ste moja inspiracija i ostali”, rekao je Primorac.

Pravo glasa na izborima imalo je skoro 3,77 miliona birača, a glasali su na 6.650 biračkih mjesta u Hrvatskoj i 105 u inostranstvu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS