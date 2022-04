Makron pobijedio u drugom krugu predsjedničkih izbora

Pariz, (MINA) – Francuski predsjednik Emanuel Makron pobijedio je danas na predsjedničkim izborima u toj državi, pokazuju prve projekcije istraživačkih agencija.

On je u drugom krugu osvojio više glasova od kandidatkinje krajnje desnice Marin le Pen.

Makron je tako obezbijedio drugi mandat i spriječio nešto što bi bio politički zemljotres, prenosi Rojters.

Prve projekcije pokazale su da je Makron dobio od 57,2 do 58,2 odsto glasova.

