Anderson će sjutra tražiti široku podršku za podnošenje zahtjeva za članstvo u NATO

Stokholm, (MINA) – Švedska premijerka Magdalena Anderson najavila je da će sjutra tražiti od parlamenta široku podršku za podnošenje zahtjeva za članstvo u NATO.

Nakon internih debata tokom protekle sedmice među rukovodstvom Socijaldemokrata, vladajuće partije, Anderson je rekla da je ulazak u NATO najbolja stvar za bezbjednost Švedske i švedskog naroda, prenosi Rojters.

Prethodno su Socijaldemokrate podržale ulazak Švedske u NATO, čime je omogućeno formiranje parlamentarne većine u korist podnošenja zahtjeva za članstvo u Alijansi.

Davanjem podrške članstvu u NATO, švedske Socijaldemokrate su odustale od višegodišnje politike protivljenja članstvu u Alijansi.

