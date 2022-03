Vukotić objavio spisak za Italiju

Podgorica, (MINA) – Selektor mlade fudbalske reprezentacije Crne Gore Miodrag Vukotić objavio je danas spisak igrača za utakmicu sa Italijom.

Utakmica je na programu 25. marta.

Vukotić računa na 23 igrača.

Na spisku su:

golmani – Nikola Ivezić (Podgorica) i Petar Radulović (Petrovac),

odbrana: Andrija Ražnatović, Anto Babić (Budućnost), Nemanja Perović (Famalisao, Portugal), Đorđe Šaletić (Iskra), Nemanja Đurović (Zeta) i Robert Đeljaj (Dečić);

vezni red: Danilo Pešukić (Dečić), Srđan Krstović (Zeta), Nikola Janjić (Sutjeska), Miloš Brnović (Radnički 1923, Srbija), Zaim Divanović (Šahtjor Soligorsk, Bjelorusija), Milan Vukotić (Dinamo Z, Hrvatska), Aleksa Latković (Rudeš, Hrvatska), Arnel Kujović (Kotbus, Njemačka), David Ivezaj (Mičigen stars, SAD) i Ognjen Gašević (Rudar);

napad: Nikola Krstović (Dunajska Streda, Slovačka), Ivan Vukčević (Vojvodina, Srbija), Ivan Bojović (Rudar), Marko Rakonjac (Čukarički, Srbija) i Vuk Striković (Mlada Boleslav, Češka).

Vukometić je, govoreći o predstojećem duelu, kazao da zna kakav im protivnik dolazi.

“Nema tu nepoznanica, dobro smo upoznali Italiju. Već smo igrali sa njima i mislim da smo ostavili dobar utisak. Nemamo što da izgubimo, ali je bitno da nema straha u duelu sa Italijom. Nadam se da ćemo prikazati igru sličnu kao u utakmicama sa Irskom i Švedskom”, kazao je selektor Vukotić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS