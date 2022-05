Vukotić i Caković prvaci Evrope

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reprezentativci Stefan Vukotić i Lidija Caković osvojili su zlatne medalje na Evropskom džiu džicu prvenstvu u Izraelu, u disciplini duo miks.

Kao petoplasirana završila je Anđela Vukčević u borbama, preko 70 kilograma.

Na borilište će danas i Dejan Vukčević u borbama, u kategoriji preko 94, dok će sjutra nastupiti Krsto Radulović do 94 kilograma.

