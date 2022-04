Uspješan nastup karatista Budućnosti u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Karate kluba Budućnost na međunarodnom turniru Diplomatski kup u Beogradu osvojili su 39 medalja – deset zlatnih, 12 srebrnih i 17 bronzanih.

Turnir je okupio 620 takmičara iz 45 klubova.

“Takmičari Budućnosti nastupili su u svom pojasu i u apsolutnom nivou i osvojili su 39 medalja – deset zlatnih, 12 srebrnih i 17 bronzanih”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Zlatne medalje u katama osvojili su muški seniorski tim u sastavu Filip Bakić, Miloš Gorović i Rijad Mandić, kao i kata tim djevojčice 2013/14 u sastavu Nina Krulj, Sofija Popović i Katarina Novaković.

Pojedinačno zlatne medalje u katama osvojili su Filip Bakić, Lazar Popović, Nina Krulj i Danica Radovanović.

U borbama zlatne medalje osvojili su Danica Radovanović i Filip Mijanović.

Srebrne medalje osvojili su kata tim dječaci 2011/12 u sastavu Oleg Božović, Stevan Marković i Mlađan Ramović, kao i Kata tim 2013/14 u sastavu Lazar Popović, Aleksa Krstajić i David Kovačević.

Pojedinačno srebrne medalje osvojili su Rijad Mandić, David Kovačević, Sofija Popović, Mlađan Ramović, Dražen Šutović i Anđa Koprivica.

Srebrne medalje u borbama osvojili su Đurđa Todorovic i Danica Radovanovic (aps kategorija).

Bronzane medalje u katama osvojili su Danica Radovanović, David Kovačević, Aleksa Krstajić, Katarina Novaković, Sofija Popović, Oleg Božović, Stevan Marković, Mlađan Ramović, Dražen Šutović i Gordan Gregović.

Bronzane medalje u borbama osvojili su Stevan Markovic, Lazar Lazović, Stefan Bajić i Emina Efović.

“Još jedna odlična provjera i dobra uvertira pred prvenstvo Crne Gore i Bačlkansko prvenstvo Balkana za pionire i nade”, saopšteno je iz KK Budućnost.

