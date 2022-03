Uprava za sport htjela da ponizi COK

Podgorica, (MINA) – Uprava za sport i mlade opredijeljenim iznosom od 220 hiljada EUR pokušava poniziti nacionalni olimpijski komitet i obezvrijediti njegova uloga u sistemu sporta u Crnoj Gori, ocijenio je Upravni odbor te asocijacije.

Navodi se da su tom odlukom, ne samo COK već i ostale sportske organizacije, dovedene u izuzetno loš položaj.

“Ovakav stav zauzet je pogotovu zbog činjenice da su na Konkursu za raspodjelu sredstava iz budžeta, u najvećoj mjeri tražena sredstva za potrebe učešća na već završenim zimskim Olimpijskim igrama Peking 2022 i zimskom Evropskom olimpijskom festivalu mladih u Finskoj. Sredstva su tražena i za učešće naših sportista na predstojećim Mediteranskim igrama u Alžiru ali i za učešće na ljetnjem Evropskom olimpijskom festivalu mladih u Slovačkoj”, piše u saopštenju COK-a.

Navodi se da je UO odlučio da se obrati Vladi Crne Gore i zatraži objašnjenje za takav odnos prema nacionalnom olimpijskom komitetu.

UO podsjeća da COK dostojno predstavlja Crnu Goru posebno na međunarodnoj sportskoj sceni i koji od naših međunarodnih partnera ima značajna priznanja za svoj rad.

“S obzirom na to da je suštinski u državi Vlada partner Crnogorskom olimpijskom komitetu u rješavanju najznačajnijih pitanja iz oblasti sporta i olimpizma”, piše u saopštenju.

Na sjednici su članovi UO upoznati sa nacrtom Strategije razvoja sporta Crnogorskog olimpijskog komiteta, koja se priprema u saradnji sa ekspertima iz sportske oblasti i akademskom zajednicom, za period do 2026. godine.

“Taj dokument ima poseban značaj, pogotovu ako se uzme u obzir položaj koji bi nacionalni olimpijski komiteti, pa samim tim i COK, trebalo da imaju u sistemu sporta jedne države, s obzirom na punopravno članstvo koje uživaju u Međunarodnom olimpijskom komitetu”, piše u saopštenju.

Na sjednici je diskutovano i o angažovanju resursa COK-a kako bi se u periodu pred nama ostvario značajan iskorak ka rješavanju problema finansiranja sporta koji predstavlja ključni preduslov za dalji razvoj ove oblasti.

Najavljeno je da će biti formirane radne grupe koje će podnijeti inicijative i prijedloge zakonskih rješenja koji se tiču izmjena i dopuna Zakona o sportu, Zakona o budžetu, Zakona o porezu na dobit i Zakona o igrama na sreću.

