Ubjedljiv poraz Budućnost Volija u Las Palmasu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Las Palmasu od španske Gran Kanarije 84:64, u utakmici utakmicu 16. kola B grupe Eurokupa.

Gran Kanarija, koja je dobila i prvi međusobni duel u Podgorici 83:76, zabilježila je 12. pobjedu i ostala u trci za prvo mjesto u grupi.

Budućnost je sedmi poraz ove sezone, u kojoj ima i devet pobjeda.

Domaćin je opravdao ulogu ulogu favorita, a odlučujuću prednost stekao je u finišu treće četvrtine, kada je serijom od 17:3 došao do vođstva od 62:45.

Razlika je u finišu iznosila i 22 poena (81:59).

Budućnost dobro počela meč i povela 9:0, vodila je i 33:29 u 18. minutu.

Domaćin je serijom od 7:0 napravio preokret, na polovini meča došao je do prednosti od 36:33, koju je u nastavku uvećao.

Budućnost je polovinom treće četvrtine posljednji put zaprijetila i smanjila na 45:42 u 25. minutu, nakon čega je uslijedila serija domaćina koja je i prelomila utakmicu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu Aleksandar Balcerovski sa 15, Dilan Enis je ubacio 14, a poen manje Nikolas Bruzino.

U podgoričkom timu dvocifreni su bili Denis Sili sa 19 i Džastin Kobs sa 12 koševa.

