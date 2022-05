U subotu prvenstvo Crne Gore u pauerliftingu

Podgorica, (MINA) – Otvoreno prvenstvo Crne Gore u paurerliftingu /powerlifting/ biće održano u subotu u Podgorici, saopšteno je iz Pauerlifting saveza.

Navodi se da će se učesnici nadmetati u pauerliftingu i pojedinačnim disciplinama mrtvo dizanje, čučanj i benč-pres (RAW i EQ).

Saopšteno je da će takmičenje biti organizovano po pravilima Svjetske pauerlifting federacije /Global Powerlifitng Committee/.

“Očekujemo kvalitetno takmičenje i izuzetno jaku konkurenciju. Dolazak su najavili najbolji crnogorski i takmičari iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Među njima su i višestruki prvaci svijeta u svojim disciplinama Sejfo Šehović i Boško Stamenkovski”, saopštili su organizatori.

Takmičenje u sali posgoričke Osnovne škole Marko Miljanov počeće u deset satzi, a ulaz je slobodan.

Organizatori takmičenja su Pauerlifting savez i klub Natural 100 odsto iz Tivta, a pokrovitelji Ministarstvo sporta i mladih i kompanija Supplement House, Triple 7 i B52.

