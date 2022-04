Trijumf Crvene zvezde u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od Crvene zvezde 80:76, u odgođenoj utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

Beogradski tim, koji je dobio i prvi međusobni duel 71:63, opravdao je ulogu favorita i tokom cijelog meča bio u vođstvu, ali se i silno oslabljena Budućnost nije predavala.

Domaćin je u Morači nastupio bez četiri igrača, sa samo devetoricom u sastavu, ali hrabro borio, imao i šansu da pobijedi

Domaćin je na polovini meča imao zaostatak od deset poena, ali je u trećoj četvrtini zaigrao bolje i serijom 10:0 došao do vođstva od 51:49.

Uoči posljednjih deset minuta bilo je neriješeno, kao i u 37. minutu kada je Budućnost imala napad za vođstvo.

Posljednji put zaprijetila je u posljednjem minutu zaostatak svela na poen (76:75), ali nije imala snage za preokret.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Kalinić sa 18, dok je Nejt Volters sa 14 poena, od kojih sedam u posljednja tri minuta.

U podgoričkoj ekipi najbolji je bio Di Džej Sili sa 18, Marko Jagodić-Kuridža je upisao 11, a po poen manje Danilo Nikolić i Donatas Tarolis.

Pobjedu je upisao Mornar Barsko zlato, koji je pred svojim navijačima savladao Krku 74:65.

SC Derbi će u ponedjeljak biti gost Zadra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS