TPCFL rezultati: Sutjeska novi prvak Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske novi su prvaci Crne Gore.

Sutjeska je danas u Danilovgradu, u 32. kolu Telekom Prve crnogorske fudbalske lige (TPCFL), savladala Iskru 3:0 i zahvaljujući porazu Budućnosti stekla nedostižnu prednost.

To je nikšićkom timu peta titula prvaka, nakon što je najbolji bio i 2013, 2014, 2018. i 2019. godine.

Sutjesku su do 22. trijumfa vodili Vladan Bubanja u 29, Darko Nikač u 69. i Marko Vučić u 77.

minutu.

Budućnost je pred svojim navijačima poražena od Dečića 2:1.

Domaćin je poveo autogolom Džonatana Drešaja u 22. minutu.

Izjednačio je Fatos Bećiraj efektnim pogotkom u 41, a pitanje pobjednika riješio je Aleksa Marušić u 68. minutu.

Pobjede u ovom kolu ostvarili su i fudbaleri Mornara, Rudara i Zete.

Mornar je u Beranama slavio protiv plavskog Jezera 2:1.

Barski tim do trećeg uzastopnog, ukupno desetog, ovosezonskog trijumfa došao je golovima Marka Ćetkovića u 6. i Aleksandra Vujačića iz jedanaesterca u 17. minutu.

Jedini pogodak za Jezero, koje je doživjelo treći uzastopni poraz, postigao je Argentinac Rodrigo Faust u 37. minutu.

Faust, koji se 11 puta upisao u strijelce, do gola je mogao i u 54. minutu, ali je promašio penal.

Mornar je od 81. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Andrej Cvijović.

Rudar je u Pljevljima pobijedio Petrovac 1:0 i zabilježio deveti trijumf ove sezone.

Odlučujući pogodak postigao je Ognjen Gašević u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Zeta je u Golubovcima, u derbiju začelja, savladala Podgoricu 1:0 i šestim trijumfom zaostatak za današnjim rivalom u borbi za opstabak svela na bod.

Pitanje pobjednika riješio je Ukrajinac Artur Zahorulko u 41. minutu.

Obje ekipe meč su završile sa po deset igrača.

U 77. minutu igrač Podgorice Luka Maraš isključen je zbog dva žuta kartona, dok je Milan Roganović iz Zete dobio direktan crveni karton u 90. minutu.

Sutjeska je, Sutjeska je, nakon 32. kola, vodeća sa 74 boda i ima 14 više od drugoplasirane Budućnosti.

Dečić je treći sa 50, Iskra je osvojila 45, a Petrovac 42 boda.

